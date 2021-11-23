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Президент Федерации биатлона Украины рассказал, кто попадёт в заявку команды на ОИ

Президент Федерации биатлона Украины рассказал, кто попадёт в заявку команды на ОИ
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением, кто из украинских биатлонистов сможет попасть в заявку на Олимпийские игры в Пекине.

«Точно вижу там Джиму, Варвинец (Петренко – прим.). Скорее всего, Пидгрушная (Билосюк – прим.) тоже. И Меркушина – у нас это четвёрка будет. А там, думаю, кто-то из сестёр Семеренко должен попасть. Или Дарья Блашко. Между Семеренко и Блашко – думаю, кто-то из них.

«Из парней Пидручный, Прима, Цымбал, Дудченко. Четыре точно, а за пятое место там будут Тищенко и Ткаленко», — сказал Брынзак на YouTube-канале Stargorod Sport.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.

Напомним, 27 ноября стартует первый этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция).

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