Анастасии Шевченко не хватило 0,6 секунды до бронзы в стартовой гонке Кубка IBU

Немецкая биатлонистка Марион Визензартер одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Второй стала француженка Каролин Коломбо, третьей — украинка Дарья Блашко.



Лучшей из россиянок стала Анастасия Шевченко, которой менее секунды не хватило до пьедестала — уроженка Омска стала четвёртой.



Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция.

Спринт. Женщины



1. Марио Визензартер (Германия) — 21.02,3 (1).

2. Каролин Коломбо (Франция) +0,5 (2).

3. Дарья Блашко (Украина) +3,1 (1).

4. Анастасия Шевченко (Россия) +3,7 (1)…

9. Евгения Буртасова (Россия) +18,3 (1)…

18. Тамара Дербушева (Россия) +50,1 (1)…

34. Анастасия Гореева (Россия) +2.04,9 (4)…

47. Екатерина Носкова (Россия) +1.45,7 (4)…

68. Наталья Гербулова (Россия) +2.26,0 (5).