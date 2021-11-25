Анастасии Шевченко не хватило 0,6 секунды до бронзы в стартовой гонке Кубка IBU

Немецкая биатлонистка Марион Визензартер одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция). Второй стала француженка Каролин Коломбо, третьей — украинка Дарья Блашко.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Шевченко, которой менее секунды не хватило до пьедестала — уроженка Омска стала четвёртой.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция.
Спринт. Женщины
1. Марио Визензартер (Германия) — 21.02,3 (1).
2. Каролин Коломбо (Франция) +0,5 (2).
3. Дарья Блашко (Украина) +3,1 (1).
4. Анастасия Шевченко (Россия) +3,7 (1)…
9. Евгения Буртасова (Россия) +18,3 (1)…
18. Тамара Дербушева (Россия) +50,1 (1)…
34. Анастасия Гореева (Россия) +2.04,9 (4)…
47. Екатерина Носкова (Россия) +1.45,7 (4)…
68. Наталья Гербулова (Россия) +2.26,0 (5).
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