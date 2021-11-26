Васильев: Шашилов — главное недоразумение российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев критически высказался в адрес старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
«Шашилов допустил возможность ухода из команды? Старший тренер сборной – это расстрельная должность. Когда люди идут туда, то чётко это понимают. Выиграл какую-нибудь медаль – молодец, герой. На следующий день проиграл. Ты – самый плохой человек на Земле. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Я высказывал своё мнение в отношении Шашилова и с тех пор не поменял его.
Более того, я ещё больше укрепил своё мнение, что это недоразумение российского биатлона. Заявление Шашилова, что он может уйти в любой момент, говорит о нём как о случайном человеке в сборной России.
Если тебе удалось стать старшим тренером женской команды, ты должен относиться к этому по- государственному. То есть небезразлично: «Ай, мне до лампочки! В любой момент могу уйти». Это просто неуважение ко всем российским болельщикам, отсутствие всякой ответственности в своей работе. Воспитанный человек никак не может высказывать такие вещи. Это просто безобразие!
У меня вопрос: почему Шашилову необходимо давать такой карт-бланш? Что он такого героического совершил? Мне кажется, что это ошибка – доверять человеку, который вообще не показал никакого результата», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
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