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Немка Хильдебранд выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Идре, лучшая из россиянок — 5-я

Немка Хильдебранд выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Идре, лучшая из россиянок — 5-я
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В Идре (Швеция) завершилась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала немка Франциска Хильдебранд, не допустившая ни одного промаха. Второй результат у француженки Каролин Коломбо, третий – у швейцарки Ирен Кадуриш и украинки Дарьи Блашко.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Франциска Хильдебранд (Германия) — 20.45,0 (0 промахов)
2. Каролин Коломбо (Франция) – отставание +17,8 (1 промах)
3. Ирен Кадуриш (Швейцария) +35,3 (1)
3. Дарья Блашко (Украина) +35,3 (0)
5. Евгения Буртасова (Россия) +37,8 (1)
12. Наталья Гербулова +46,8 (0)
15. Анастасия Шевченко +54,1 (1)
23. Екатерина Носкова +1.25,4 (2)
27. Анастасия Гореева + 1.31,5 (3).

Ещё одна россиянка Тамара Дербушева на старт гонки не вышла.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 1, Идре, Швеция
Женщины. Спринт 7,5 км
27 ноября 2021, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Франциска Хильдебранд
Германия
20:45.0
2
Каролин Коломбо
Франция
+17.8
3
Ирен Кадуриш
Швейцария
+35.3
3
Дарья Блашко
Украина
+35.3
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