Немка Хильдебранд выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Идре, лучшая из россиянок — 5-я

В Идре (Швеция) завершилась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала немка Франциска Хильдебранд, не допустившая ни одного промаха. Второй результат у француженки Каролин Коломбо, третий – у швейцарки Ирен Кадуриш и украинки Дарьи Блашко.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Франциска Хильдебранд (Германия) — 20.45,0 (0 промахов)

2. Каролин Коломбо (Франция) – отставание +17,8 (1 промах)

3. Ирен Кадуриш (Швейцария) +35,3 (1)

3. Дарья Блашко (Украина) +35,3 (0)

5. Евгения Буртасова (Россия) +37,8 (1)

12. Наталья Гербулова +46,8 (0)

15. Анастасия Шевченко +54,1 (1)

23. Екатерина Носкова +1.25,4 (2)

27. Анастасия Гореева + 1.31,5 (3).

Ещё одна россиянка Тамара Дербушева на старт гонки не вышла.