Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке на Кубке мира
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке Кубка мира – 2021/2022.
В индивидуальной гонке на 15 км в Эстерсунде Казакевич допустила 10 промахов на 4 огневых рубежах, что, соответственно, добавило в её протокол дополнительных 10 минут. Она трижды ошиблась на первой «лёжке», дважды – на первой «стойке», один раз – на второй «лежке», четыре раза – на последнем рубеже («стойка»).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонистки получат € 15 тыс. призовых.
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