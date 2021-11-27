Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке на Кубке мира

Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила 10 промахов в первой гонке Кубка мира – 2021/2022.

В индивидуальной гонке на 15 км в Эстерсунде Казакевич допустила 10 промахов на 4 огневых рубежах, что, соответственно, добавило в её протокол дополнительных 10 минут. Она трижды ошиблась на первой «лёжке», дважды – на первой «стойке», один раз – на второй «лежке», четыре раза – на последнем рубеже («стойка»).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонистки получат € 15 тыс. призовых.