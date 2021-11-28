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Динара Алимбекова: хорошее начало сезона. Особенно радует цветочная церемония без маски

Динара Алимбекова: хорошее начало сезона. Особенно радует цветочная церемония без маски
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала итоги первой гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 25-летняя спортсменка заняла четвёртое место в Индивидуальной гонке.

«Хорошее начало сезона, красиво прощаюсь с синей майкой. Здорово снова слышать болельщиков на трибуне и по дистанции, и особенно радует цветочная церемония без маски. Спасибо за ваши поздравления!», — написала Алимбекова в своём «инстаграме»

Победу в первой гонке олимпийского сезона одержала чешка Маркета Давидова, второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, третье – немка Денизе Херрман. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), которая финишировала пятой.

Напомним, сегодня, 28 ноября, состоится женский спринт. Начало гонки — в 13:00 мск.

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