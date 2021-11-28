Евгения Буртасова завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Идре

В Идре (Швеция) завершилась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка IBU. Её победительницей стала немка Франциска Хильдебранд, допустившая 2 промаха, второй финишировала россиянка Евгения Буртасова, отстрелившаяся чисто. Тройку призёров замкнула француженка Пола Боте.

Отметим, что Хильдебранд сделала золотой дубль, выиграв и спринт, и пасьют. Буртасова же в спринте заняла пятое место.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Франциска Хильдебранд (Германия) – 30.12,7 (2 промаха)

2. Евгения Буртасова (Россия) – отставание +11,6 секунды (0)

3.Пола Боте (Франция) +52,5 (2)

9.Анастасия Гореева (Россия) +1.22,2 (2)

12.Анастасия Шевченко +1.30,9 (4)

14.Наталья Гербулова +1.42,5 (3).