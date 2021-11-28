Томшин с большим отрывом выиграл пасьют на Кубке IBU в Идре, Поварницын стал третьим

В Идре (Швеция) завершилась мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка IBU. Её победителем стал россиянин Василий Томшин, обогнавший ближайшего преследователя норвежца Александера Фьелда Андерсена на минуту. Третье место занял ещё один россиянин, Александр Поварницын.

Томшин стартовал в пасьюте под третьим номером, так как ранее завоевал бронзу в спринте. Поварницын в той гонке был девятым.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Василий Томшин (Россия) – 31.35,4 (0 промахов)

2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – отставание 1.01,7 секунды (4)

3. Александр Поварницын (Россия) +1.07,7 (1)

...11. Антон Бабиков (Россия) +2.01,6 (3)

15. Ильназ Мухамедзянов +2.08,7 (6).