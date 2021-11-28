Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Хованцев рассказал, кем можно было бы заменить в сборной России Елисеева и Гараничева

Хованцев рассказал, кем можно было бы заменить в сборной России Елисеева и Гараничева
Комментарии

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о результатах мужского спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший 10-е место.

«Много вопросов вызывает ситуация с Елисеевым, в плане того, что летом он 1,5 месяца не занимался, а тренер не в курсе этого. Считаю, что Томшина и Поварницына надо вызывать с Кубка IBU на следующий этап Кубка мира, сделать ротацию, потому что Томшин, к примеру, сегодня выиграл в гонке преследования. Результаты у ребят очень хорошие, почему не дать попробовать с учётом того, что у Гараничева с Елисеевым просто провальное выступление», — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».

Победителем гонки стал швед Себастиан Самуэльссон.

Новость по теме
Губерниев: Гараничев — недоразумение, его не должно быть в сборной России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021