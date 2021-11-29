Дмитрий Губерниев оценил выступление Казакевич, которая сделала 10 промахов и стала 109-й

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах российской биатлонистки Ирины Казакевич. В женской индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Казакевич допустила 10 промахов и стала 109-й.

«Совершенно непонятно, что случилось с Ирой. Даже не знаю, что тут сказать. На виду в женской сборной две девушки, которые в составе сборной не готовились. Это Нигматуллина и Резцова. С другой стороны, там и менять не на кого. Буртасова ходом выглядит не блестяще. Вообще почему-то группа Куваева сейчас очень слаба. Наверное, у девчонок всё пока должно остаться как есть.

По Казакевич вопрос. Четыре гонки она провела под давлением: две контрольные и две на Кубке мира. Она совсем не справляется со стрельбой, хотя ходом выглядит очень хорошо, тем не менее», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.