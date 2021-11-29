Пидручный: скорости для борьбы за высокие места пока не хватает. Даже стреляя на ноль

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Избежав промахов, чемпион мира 2019 года показал лишь 21-е время.
«Старался ровно пройти гонку с первого круга. Я всегда начинаю с небольшим запасом и прибавляю с каждым кругом. Сегодня также пробовал сделать, но, к сожалению, скорости ещё не хватает, чтобы бороться за высокие места даже с нулём. Надеюсь, что с каждым стартом будем разбегаться.
В принципе, гонка была неплохая и я рад, что справился со стрельбой. Даже если сравнивать со вчерашней гонкой, то бежалось намного лучше и более уверенным был на стрельбе. Можно сказать, что я контролировал каждый выстрел и не было никаких срывов. Поэтому могу сказать, что доволен тем, как прошёл этап», — цитирует Пидручного Xsport.ua.
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