Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Пидручный: скорости для борьбы за высокие места пока не хватает. Даже стреляя на ноль

Пидручный: скорости для борьбы за высокие места пока не хватает. Даже стреляя на ноль
Комментарии

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Избежав промахов, чемпион мира 2019 года показал лишь 21-е время.

«Старался ровно пройти гонку с первого круга. Я всегда начинаю с небольшим запасом и прибавляю с каждым кругом. Сегодня также пробовал сделать, но, к сожалению, скорости ещё не хватает, чтобы бороться за высокие места даже с нулём. Надеюсь, что с каждым стартом будем разбегаться.

В принципе, гонка была неплохая и я рад, что справился со стрельбой. Даже если сравнивать со вчерашней гонкой, то бежалось намного лучше и более уверенным был на стрельбе. Можно сказать, что я контролировал каждый выстрел и не было никаких срывов. Поэтому могу сказать, что доволен тем, как прошёл этап», — цитирует Пидручного Xsport.ua.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021