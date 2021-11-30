Российская биатлонистка Тамара Дербушева заразилась коронавирусом

Российская биатлонистка Тамара Дербушева, которая приняла участие в первом этапе сезона-2021/2022 Кубка IBU, заразилась коронавирусом, её отправили на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
«Тамара Дербушева из-за ковида помещена на карантин в Шушене (Норвегия), куда биатлонисты сборной России прибыли 29 ноября для участия во втором этапе Кубка IBU. Заболевание спортсменки протекает в лёгкой форме, оно подтверждено двумя тестами, сданными Тамарой в Норвегии. Весь остальной состав сборной России, который находится в Шушене, включая тренерский штаб и персонал, пройдёт дополнительное тестирование на ковид во вторник, 30 ноября.
В Идре (Швеция) Дербушева была вынуждена пропустить две гонки из трёх из-за симптомов простуды. Её тест на ковид, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.
Желаем Тамаре скорейшего выздоровления!» — отмечается в сообщении в телеграм-канале организации.
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