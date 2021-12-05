Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
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Сегодня, 5 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 14:35 мск.
За сборную России выступят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
В Кубке наций женская сборная России занимает шестое место (1084). Лидирует Швеция (1208). На второй позиции располагается Германия (1189), на третьей — Норвегия (1134). В общем зачёте Кубка мира лидирует австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.
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