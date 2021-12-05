Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 5 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:15 мск.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Спустя 18 секунд стартует француз Эмильен Жаклен, затем в борьбу вступит его соотечественник Кентен Фийон Майе (+0.22). Участие в гонке примут пять россиян: Эдуард Латыпов стартует четвёртым (+0.26), Александр Логинов — 13-м (+0.56), Александр Поварницын — 28-м (+1.22), Карим Халили — 33-м (+1.30), Василий Томшин — 39-м (+1.39).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
- 5 декабря 2021
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