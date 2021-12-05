Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде, Латыпов — 11-й

На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, допустивший один промах. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на финише обошедший француза Эмильена Жаклена.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с тремя промахами финишировавший 11-м. Все ошибки биатлонист допустил на «стойке».
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30.14,8 (1 промах).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 9,8 (4)
3. Эмильен Жаклен (Франция) +11,0 (4)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.20,8 (3)…
31. Александр Логинов (Россия) +2.18,6 (5)…
37. Александр Поварницын (Россия) +2.45,5 (5)…
39. Василий Томшин (Россия) +3.10,9 (5).
40. Карим Халили (Россия) +3.12,2 (4).
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