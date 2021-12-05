Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде, Латыпов — 11-й

Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде, Латыпов — 11-й
Комментарии

На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, допустивший один промах. Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, на финише обошедший француза Эмильена Жаклена.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с тремя промахами финишировавший 11-м. Все ошибки биатлонист допустил на «стойке».

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30.14,8 (1 промах).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 9,8 (4)
3. Эмильен Жаклен (Франция) +11,0 (4)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.20,8 (3)…
31. Александр Логинов (Россия) +2.18,6 (5)…
37. Александр Поварницын (Россия) +2.45,5 (5)…
39. Василий Томшин (Россия) +3.10,9 (5).
40. Карим Халили (Россия) +3.12,2 (4).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 2, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
05 декабря 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
30:14.8
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+9.8
3
Эмильен Жаклен
Франция
+11.0
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021