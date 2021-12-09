Дмитрий Иванов победил в индивидуальной гонке на Кубке России

Биатлонист Дмитрий Иванов одержал победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Увате (Тюменская область). Спортсмен допустил один промах.

Второе место занял Михаил Первушин (2 промаха), отставший на 45,8 секунды. Замкнул тройку Иван Томилов. Его отставание от победителя — 55,4 секунды.

Кубок России. 3-й этап. Уват. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Дмитрий Иванов – 55.12,4 (1 промах)

2. Михаил Первушин +45,8 (2)

3. Иван Томилов +55,4 (3)

4. Кирилл Бажин +58,9 (3)

5. Рустам Каюмов +1.22,8 (4)

6. Ярослав Костюков +1.44,1 (1)

7. Михаил Бурундуков +2.02,5 (3)

8. Роман Ерёмин +2.02,7 (5)

9. Вадим Истамгулов +2.10,7 (3)

10. Игорь Шетько +2.24,1 (3).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.



