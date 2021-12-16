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Немецкая биатлонистка Пройс пропустит спринт в Анси, она упала с лестницы

Немецкая биатлонистка Пройс пропустит спринт в Анси, она упала с лестницы
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит спринт на этапе Кубка мира в Анси (Франция), который будет проходить сегодня, 16 декабря. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. По словам журналиста, спортсменка получила травму.

«У нас все живы и здоровы, кроме Франциски Пройс, она сегодня с лестницы упала. Подробности сообщу, но там вроде ничего страшного, но лидер немецкой команды сегодня не бежит», – рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Первой из россиянок в гонку отправится Кристина Резцова, получившая 26-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ирина Казакевич (34-й), Валерия Васнецова (44-й), Ульяна Нигматуллина (49-й), Светлана Миронова (63-й) и Лариса Куклина (94-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует под 32-м номером.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

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