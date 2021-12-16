Максим Цветков завоевал бронзу в первом за три года международном старте

Российский биатлонист Максим Цветков показал третий результат в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
Победу одержал немец Давид Цобель, вторым стал итальянец Доминик Виндиш. В борьбе за бронзу Цветков, для которого это был первый международный старт за три года, опередил товарища по сборной России Антона Бабикова. Оба прибавили к своему результату по две штрафные минуты, но Цветков был быстрее на лыжне.
Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Давид Цобель (Германия) – 50.36,9 (1 штрафная минута).
2. Доминик Виндиш (Италия) – отставание 9,1 (2).
3. Максим Цветков (Россия) +23,19 (2)
4. Антон Бабиков (Россия) +45,8 (2)…
9. Никита Поршнев (Россия) +1.20,2 (2).
10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +1.34,0 (3)…
16. Матвей Елисеев (Россия) +2.11,6 (1)…
21. Евгений Гараничев (Россия) +2.33,5 (2)
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