IBU сделал заявление о ситуации с возможным лишением Мякяряйнен титула из-за дела Зайцевой

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу информации о лишении финки Кайсы Мякяряйнен победы в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014. Ранее спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг заявил, что результаты гонок были пересмотрены после завершения расследования дела российской биатлонистки Ольги Зайцевой. В результате этого норвежка Тура Бергер обошла Мякяряйнен в общем зачёте.
«После вынесения окончательного решения по делу о нарушении Ольгой Зайцевой антидопинговых правил в сезоне-2013/2014 общий зачёт Кубка мира сезона-2013/2014 был пересчитан. IBU заявляет:
1. Результаты девяти гонок нужно было пересмотреть в связи с итоговым вердиктом по делу Ольги Зайцевой.
2. Это означает, что общий зачёт Кубка мира-2013/2014 должен был быть пересчитан, в результате чего Тура Бергер оказалась выше Кайсы Мякяряйнен.
3. Исполком IBU проведёт заседание на следующей неделе и обсудит, какие принципы должны применяться в таком деле, и что это означает касательно награды за победу в общем зачёте и распределения призовых.
4. IBU стремится найти справедливые решения для всех сторон, так как невиновные спортсмены не должны быть наказаны за допинговые нарушения других», — говорится в тексте заявления.
- 18 декабря 2021
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:42
-
13:11
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:50
-
10:50
-
10:48
-
10:39
-
10:00
-
09:25
-
09:06
-
08:37
-
08:28
-
08:19
-
01:07
-
00:51
-
00:46
-
00:36
-
00:28
-
00:02
- 17 декабря 2021
-
22:05
-
21:50
-
21:16
-
21:06
-
20:45
-
20:08
-
19:56
-
19:34
-
19:29