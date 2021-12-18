IBU сделал заявление о ситуации с возможным лишением Мякяряйнен титула из-за дела Зайцевой

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу информации о лишении финки Кайсы Мякяряйнен победы в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014. Ранее спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг заявил, что результаты гонок были пересмотрены после завершения расследования дела российской биатлонистки Ольги Зайцевой. В результате этого норвежка Тура Бергер обошла Мякяряйнен в общем зачёте.

«После вынесения окончательного решения по делу о нарушении Ольгой Зайцевой антидопинговых правил в сезоне-2013/2014 общий зачёт Кубка мира сезона-2013/2014 был пересчитан. IBU заявляет:

1. Результаты девяти гонок нужно было пересмотреть в связи с итоговым вердиктом по делу Ольги Зайцевой.

2. Это означает, что общий зачёт Кубка мира-2013/2014 должен был быть пересчитан, в результате чего Тура Бергер оказалась выше Кайсы Мякяряйнен.

3. Исполком IBU проведёт заседание на следующей неделе и обсудит, какие принципы должны применяться в таком деле, и что это означает касательно награды за победу в общем зачёте и распределения призовых.

4. IBU стремится найти справедливые решения для всех сторон, так как невиновные спортсмены не должны быть наказаны за допинговые нарушения других», — говорится в тексте заявления.