Российская биатлонистка Светлана Миронова выполнила критерии отбора на январские этапы Кубка мира – 2021/2022 благодаря успешному выступлению в гонке преследования в Анси (Франция).

Напомним, Миронова заняла восьмое место, стартовав с 21-й позиции. Светлана допустила один промах на четырёх огневых рубежах и показала лучший результат среди россиянок.

Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. Миронова в данный момент идёт 25-й в общем зачёте Кубка мира. Кроме того, в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде Светлана заняла 20-е место. Таким образом, россиянка выполнит оба критерия, поскольку по итогам масс-старта 19 декабря точно не выпадет из топ-30 общего зачёта.