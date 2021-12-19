Стало известно, когда Татьяна Акимова вернётся к соревнованиям

Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, поделился информацией о состоянии призёра чемпионата мира – 2017 Татьяны Акимовой.

Напомним, Акимова пропустила отборочные старты сборной России, которые прошли в Тюмени с 15 по 16 ноября.

«К сожалению, Татьяну на соревнованиях мы увидим не скоро. В конце октября у неё воспалились гайморовы пазухи, но диагноз был поставлен неверно, момент был упущен и возникло тяжёлое осложнение. В декабре Татьяна попыталась вернуться в строй, но у неё опять поднялась температура – до 39 градусов. Был диагностирован грипп, сейчас она находится дома на лечении, возможно, в январе приступит к тренировкам», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Татьяна не выступит на «Ижевской винтовке», которая пройдёт с 23 по 27 декабря. Эти соревнования являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.