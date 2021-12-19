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Кристина Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Кристина Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
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В Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.

Россию в гонке также представили Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Женщины. Масс-старт, 12,5 км.

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.22,7 (2 промаха)
2. Жулия Симон (Франция) — отставание +10,7 секунды (2)
3. Кристина Резцова (Россия) + 12,1 (2)…
7. Ульяна Нигматуллина + 28,2 (1)…
18. Светлана Миронова +1.45,1 (3)...
29. Ирина Казакевич +4.21,9 (7).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Анси, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
19 декабря 2021, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
35:21.7
2
Жулия Симон
Франция
+10.7
3
Кристина Резцова
Россия
+12.1
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