Опубликован список норвежских биатлонистов, которые точно выступят на Олимпиаде-2022

Стал известен список норвежских биатлонистов, которые точно примут участие в Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё.

В него вошли:

Йоханнес Бё

Тарьей Бё

Ветле Шоста Кристиансен

Тириль Экхофф

Ида Льен

Стурла Холм Легрейд

Марте Рёйселанд.

Примечательно, что в списке отсутствует двукратный призёр чемпионата мира — 2021 в личных дисциплинах Ингрид Ланмарк Тандревольд.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.