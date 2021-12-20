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Опубликован список норвежских биатлонистов, которые точно выступят на Олимпиаде-2022

Опубликован список норвежских биатлонистов, которые точно выступят на Олимпиаде-2022
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Стал известен список норвежских биатлонистов, которые точно примут участие в Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё.

В него вошли:

Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Ветле Шоста Кристиансен
Тириль Экхофф
Ида Льен
Стурла Холм Легрейд
Марте Рёйселанд.

Примечательно, что в списке отсутствует двукратный призёр чемпионата мира — 2021 в личных дисциплинах Ингрид Ланмарк Тандревольд.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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