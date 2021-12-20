«Они расплатились сполна». Пихлер призвал прекратить наказывать Россию
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Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, призвал перестать наказывать Россию за раскрытые ранее допинг-нарушения.
«Считаю, сейчас это больше политическая борьба между США и Россией. Что касается биатлона и спорта в целом… Они заплатили. Думаю, Россия заплатила за это. И сейчас это должно прекратиться. Ситуация должна начать нормализоваться.
Никто не говорит о ГДР, а это была величайшая допинговая нация за всю историю. Каждая их медаль была выиграна с помощью допинга. Никто их не наказал, никто. Думаю, они (Россия) расплатились сполна, и нам нужно начать с чистого листа, строить нормальные отношения. Это как минимум», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.
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