Вольфганг Пихлер: я думал, что смогу изменить Россию

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, рассказал, как принял предложение о работе от Союза биатлонистов России (СБР).

«Принять предложение стать тренером сборной России было непростым решением. Меня тогда слегка повело. Я думал, что смогу изменить Россию. Таково было моё видение в то время. Но, конечно, важную роль также сыграли деньги. У меня был очень хороший контракт с невероятными цифрами. И в то же время для меня это был вызов. Для меня было честью стать первым иностранным биатлонным тренером в России», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.

Отметим, что Пихлер давал показания Спортивному арбитражному суду (СAS) по делу об употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, которая также тренировалась под руководством Пихлера. Он заявлял, что спортсменка невиновна, однако CAS вынес другой вердикт.