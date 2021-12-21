Вольфганг Пихлер: я думал, что смогу изменить Россию

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, рассказал, как принял предложение о работе от Союза биатлонистов России (СБР).
«Принять предложение стать тренером сборной России было непростым решением. Меня тогда слегка повело. Я думал, что смогу изменить Россию. Таково было моё видение в то время. Но, конечно, важную роль также сыграли деньги. У меня был очень хороший контракт с невероятными цифрами. И в то же время для меня это был вызов. Для меня было честью стать первым иностранным биатлонным тренером в России», — сказал Пихлер в подкасте Threshold.
Отметим, что Пихлер давал показания Спортивному арбитражному суду (СAS) по делу об употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой, которая также тренировалась под руководством Пихлера. Он заявлял, что спортсменка невиновна, однако CAS вынес другой вердикт.
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