Франциска Пройс пропустит следующий этап Кубка мира
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, получившая травму при падении с лестницы перед спринтерской гонкой этапа Кубка мира в Анси, пропустит ближайшие старты.
Неудачное падение и последовавшее за ним растяжение связок привело к изменению планов. По рекомендации врачей Франциске ещё минимум 10 дней придётся воздержаться от физических нагрузок. Следующий этап состязаний, который состоится в немецком Оберхофе, пройдёт без её участия.
Чемпионка мира 2015 года в эстафете Пройс рассчитывала в этом сезоне побороться за победу в Кубке мира. Её наивысшим достижением в этом состязании является третье место, завоёванное в уходящем. Всего на счету Франциски 10 побед и 37 попаданий на подиум в гонках Кубка мира.
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