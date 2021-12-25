Сливко высказалась о победе в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке»

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».
«Ощущения непередаваемые. Очень тяжело бежать в такой холод, всё замерзает. Но я сегодня хорошо утеплилась, ручки-ножки не замёрзли. Всё хорошо, и очень рада сегодняшней победе.
Я знаю, что есть чёткие критерии отбора на международные соревнования: лидер Кубка России едет на Кубок IBU. После трёх этапов турнира у меня есть отрыв, так что здесь мне нужно было, можно сказать, просто выходить на старт, чтобы не потерять своё место. Но, конечно, я борюсь за победу. Если бегу, то полностью и до конца выкладываюсь», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Напомним, российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла женскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Спортсменка финишировала со временем 42 минут 59 секунд и допустила 3 промаха.
Второй к финишу пришла Лариса Куклина, которая участвовала на декабрьских этапах Кубка мира, её время — 43 минуты 2,1 секунды. При этом Куклина допустила 2 промаха.
Замкнула тройку Анастасия Егорова, уступившая лидеру 10,5 секунды и допустившая 2 промаха.
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