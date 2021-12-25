Идинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке», Гараничев — 8-й

Российский биатлонист Евгений Идинов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Спортсмен финишировал со временем 43 минуты 53,3 секунды и допустил 3 промаха.

Вторым к финишу пришёл Дмитрий Иванов, его время — 43 минуты 53,5 секунды. При этом он промахнулся на стрельбище всего 1 раз.

Замкнул тройку Пётр Пащенко, уступивший лидеру 33,3 секунды и совершивший 3 промаха.

Евгений Гараничев и Никита Поршнев не попали в топ-7, они завершили гонку на 8-й и 17-й позициях соответственно.

«Ижевская винтовка».

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Евгений Идинов — 43:53,3 (3).

2. Дмитрий Иванов +0,2 (1).

3. Пётр Пащенко +33,3 (3).

4. Михаил Первушин +1:00,0 (3).

5. Евгений Сидоров +1:50,3 (6).

6. Михаил Бурундуков +1:50,9 (4).

7. Роман Сурнев +1:54,3 (4).

8. Евгений Гараничев +1:56,1 (6).

9. Роман Ерёмин +2:01,7 (5).

10. Ярослав Костюков +2:16,1 (3)...

17. Никита Поршнев +2:55,1 (6).