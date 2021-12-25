Идинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке», Гараничев — 8-й

Российский биатлонист Евгений Идинов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Спортсмен финишировал со временем 43 минуты 53,3 секунды и допустил 3 промаха.
Вторым к финишу пришёл Дмитрий Иванов, его время — 43 минуты 53,5 секунды. При этом он промахнулся на стрельбище всего 1 раз.
Замкнул тройку Пётр Пащенко, уступивший лидеру 33,3 секунды и совершивший 3 промаха.
Евгений Гараничев и Никита Поршнев не попали в топ-7, они завершили гонку на 8-й и 17-й позициях соответственно.
«Ижевская винтовка».
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Евгений Идинов — 43:53,3 (3).
2. Дмитрий Иванов +0,2 (1).
3. Пётр Пащенко +33,3 (3).
4. Михаил Первушин +1:00,0 (3).
5. Евгений Сидоров +1:50,3 (6).
6. Михаил Бурундуков +1:50,9 (4).
7. Роман Сурнев +1:54,3 (4).
8. Евгений Гараничев +1:56,1 (6).
9. Роман Ерёмин +2:01,7 (5).
10. Ярослав Костюков +2:16,1 (3)...
17. Никита Поршнев +2:55,1 (6).
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