Евгений Гараничев снялся с «Ижевской винтовки»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года по биатлону Евгений Гараничев из-за болезни не сможет выступить в заключительной гонке на «Ижевской винтовке». Об этом рассказал Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет Гараничев.

Сегодня, 27 декабря, на «Ижевской винтовке» состоятся мужской и женский спринты.

«Ещё после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отёк. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придётся отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.