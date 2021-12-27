Евгений Гараничев снялся с «Ижевской винтовки»
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года по биатлону Евгений Гараничев из-за болезни не сможет выступить в заключительной гонке на «Ижевской винтовке». Об этом рассказал Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет Гараничев.
Сегодня, 27 декабря, на «Ижевской винтовке» состоятся мужской и женский спринты.
«Ещё после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отёк. Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придётся отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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