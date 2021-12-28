В СБР прокомментировали слухи, что Шашилов был против Резцовой в сборной России

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак прокомментировал слухи, что старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов якобы был против приглашения в неё Кристины Резцовой. Ранее в декабре Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

«На Шашилова очень сильно давят, но я не знаю, откуда взялась информация, что Михаил Викторович был против привлечения Резцовой в сборную, и кто её распустил. Но он ещё в начале лета рассматривал Кристину как потенциальную сборницу. Когда она отобралась, у Шашилова не было никакого отторжения.

Как бы тренер ни любил своих спортсменов, он достаточно здравый человек, чтобы не тянуть их в сборную, несмотря на плохой результат. Уверен, что он рад в сборной тем, кто показывает максимальный результат», — приводит слова Пака Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.