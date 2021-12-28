В СБР прокомментировали слухи, что Шашилов был против Резцовой в сборной России

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак прокомментировал слухи, что старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов якобы был против приглашения в неё Кристины Резцовой. Ранее в декабре Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.
«На Шашилова очень сильно давят, но я не знаю, откуда взялась информация, что Михаил Викторович был против привлечения Резцовой в сборную, и кто её распустил. Но он ещё в начале лета рассматривал Кристину как потенциальную сборницу. Когда она отобралась, у Шашилова не было никакого отторжения.
Как бы тренер ни любил своих спортсменов, он достаточно здравый человек, чтобы не тянуть их в сборную, несмотря на плохой результат. Уверен, что он рад в сборной тем, кто показывает максимальный результат», — приводит слова Пака Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
- 28 декабря 2021
-
12:34
-
12:29
-
12:24
-
11:04
-
10:00
- 27 декабря 2021
-
23:42
-
21:13
-
17:54
-
17:20
-
16:50
-
14:00
-
13:26
-
12:38
-
12:00
-
10:56
-
10:42
-
09:00
- 26 декабря 2021
-
20:21
-
19:11
-
19:01
-
17:35
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:31
-
13:29
-
10:55
-
10:10
-
09:26
-
00:47
- 25 декабря 2021
-
19:19
-
14:00
-
12:50
-
11:56
-
00:53