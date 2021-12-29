Евгения Буртасова обратилась к Матвею Елисееву после серебра в «Рождественской гонке»
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова обратилась к соотечественнику Матвею Елисееву, который был её партнёром в «Рождественской гонке». Пара Буртасова — Елисеев завоевала серебро в гонке, которая прошла в Рупольдинге (Германия) вчера, 28 декабря.
«Спасибо Матвею Елисееву за гонку. Здоровья тебе огромного — и давай обратно в наши ряды.
P. S. Спасибо всем за эмоции, за поздравления. И всех с наступающим Новым годом», — написала Буртасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Елисеевым.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Буртасовой.
Напомним, ранее Матвей Елисеев объявил, что «Рождественская гонка» станет для него последней перед приостановкой карьеры.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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