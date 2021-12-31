Эдуард Латыпов нашёл позитив в том, что перепутал створы на финише индивидуалки в Швеции

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал инцидент, случившийся с ним на финише индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде. На финише Латыпов перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. В итоге он стал седьмым.

По словам Латыпова, в тот момент он задумался и сосредоточился на чём-то другом, а важное на тот момент упустил. Он объяснил, что это даже хорошо для него, так как получен новый опыт.

«Да, это была досадная ошибка. Спортсмен с моим опытом не должен был так ошибаться. Однако получилось так, как получилось. Можно сказать, что сам себе проиграл. Но я быстро отпустил ситуацию. Бывает. Буду впредь внимательнее. Это даже хорошо для меня, это опыт. На дистанции может случиться всякое, нужно быть всегда внимательным. Та ошибка более мотивирует на дальнейшую работу, помогает быть ещё собраннее.

Бывает, что задумываешься и сосредотачиваешься на какую-то одну вещь, а что-то важное при этом можешь упустить. Такие моменты помогают тебе становиться сильнее, чтобы мог всё контролировать одновременно. Это очень хорошая тренировка», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.