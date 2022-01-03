Из-за тёплой погоды на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесён мужской спринт

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) изменено расписание, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Из-за тёплой погоды было принято решение перенести спринт с 6 на 7 января. Начало гонки запланировано на 13:30 мск.



После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:



7 января. 13:30. Спринт. Мужчины

7 января. 16:15. Спринт. Женщины



8 января. 14:15. Смешанная эстафета

8 января. 16:45. Сингл-микст



9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины

9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины

Этап в Оберхофе будет первым в 2021 году. Нынешний сезон является олимпийским. В связи с этим некоторые биатлонисты решили пропустить январские этапы, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.