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Из-за тёплой погоды на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесён мужской спринт

Из-за тёплой погоды на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесён мужской спринт
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На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) изменено расписание, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Из-за тёплой погоды было принято решение перенести спринт с 6 на 7 января. Начало гонки запланировано на 13:30 мск.

После внесения изменений программа этапа выглядит следующим образом:

7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины

Этап в Оберхофе будет первым в 2021 году. Нынешний сезон является олимпийским. В связи с этим некоторые биатлонисты решили пропустить январские этапы, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.

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