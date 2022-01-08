Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова: Антон сказал, что ругал меня на последней «стойке», чтобы я не промазала

Резцова: Антон сказал, что ругал меня на последней «стойке», чтобы я не промазала
Комментарии

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Резцова и Антон Бабиков одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Когда уходила на штрафной круг, думала: „Какой позор!“ А сейчас ощущение, что мы молодцы. Всё классно, но гонка такая короткая, что я ничего не успела понять.

Антон сказал, что ругал меня на последней „стойке“, чтобы я не промазала.

Были, к сожалению, по ходу гонки мысли, что мы на первом месте. Но когда я пришла на рубеж, я сказала себе, мол, наплевать, на каком месте я бегу. Нужно работать здесь и сейчас. Есть установка, и ничего больше вокруг», — сказала Резцова в эфире „Матч ТВ“ после награждения.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022