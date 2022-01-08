Резцова: Антон сказал, что ругал меня на последней «стойке», чтобы я не промазала
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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Резцова и Антон Бабиков одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.
«Когда уходила на штрафной круг, думала: „Какой позор!“ А сейчас ощущение, что мы молодцы. Всё классно, но гонка такая короткая, что я ничего не успела понять.
Антон сказал, что ругал меня на последней „стойке“, чтобы я не промазала.
Были, к сожалению, по ходу гонки мысли, что мы на первом месте. Но когда я пришла на рубеж, я сказала себе, мол, наплевать, на каком месте я бегу. Нужно работать здесь и сейчас. Есть установка, и ничего больше вокруг», — сказала Резцова в эфире „Матч ТВ“ после награждения.
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