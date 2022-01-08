Антон Бабиков: я понимал, что мы можем это сделать

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Бабиков и Кристина Резцова одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Вчера у меня была очень хорошая и сложная гонка, потому что невероятно волнительно вернуться на Кубок мира за пару-тройку этапов до Олимпиады, когда тебе нужно показывать результаты. А сегодня — газ в пол с самого начала, потому что был очень сильный ветер, а все мужчины очень быстры. Но после этапа Кристины… Я понимал, что мы можем это сделать, и старался отработать свой следующий этап максимально мощно. Очень рад», — сказал Антон Бабиков после финиша.

В последний раз сборная России брала медаль или выигрывала сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в Нове-Место (Чехия). Тогда победу одержали Яна Романова и Алексей Волков.