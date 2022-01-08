Кристина Резцова: на первом этапе на лёжке в первую очередь я ошибалась сама

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Резцова и Антон Бабиков одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«На первом этапе на лёжке в первую очередь я ошибалась сама. Пришла, увидела ветер, сделала поправку, но недостаточно. Когда мне показали стрельбу после моего этапа, там был очень большой разброс. Это немного заставило меня понервничать. Благо я чувствовала себя хорошо и уже начинала отыгрывать с самого начала, как могла.

Собралась на дальнейшую стрельбу. Когда Антон передал мне эстафету первой после второго этапа, меня чуть-чуть потряхивало, но знала, что если просто сделать всё как надо, то у нас очень большие шансы выиграть», — заявила Резцова после финиша.

В последний раз сборная России брала медаль или выигрывала сингл-микст на Кубке мира 6 февраля 2015 года на этапе в Нове-Место (Чехия). Тогда победу одержали Яна Романова и Алексей Волков.