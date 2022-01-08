Анфиса Резцова: когда Кристина ушла на круг, я заплакала. Но она умница, что собралась

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу своей дочери Кристины Резцовой в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Резцова и Антон Бабиков одержали победу, опередив на финише команды Австрии и Украины.

«Когда Кристина ушла на круг, я заплакала. Думала, что с тобой случилось, доченька. Но потом успокоила себя, поняла, что много впереди бега и стрельбы. Отлично собралась, умница.



От Антона тоже ждала надёжной стрельбы, но тоже дополнительных нахватал. Очень рада за них, всё слаженно сложилось. Кристина собралась», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ключевым стал второй этап, когда Резцова сначала зашла на штрафной круг после лёжки и опустилась на 11-е место, а после стойки передала эстафету Бабикову третьей. Антон вывел команду в лидеры, а Кристина только увеличила преимущество.