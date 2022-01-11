«Кашлял так, что двух слов сказать не мог». Васильев — о болезни и смерти Алябьева

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о смерти другого двукратного чемпиона ОИ Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Причина — коронавирус. Я ему звонил перед Новым годом, он так кашлял, что двух слов сказать не мог. Вроде бы он залечил это дело, но потом снова началось. Я предлагал ему лечь в больницу, но он был уверен, что отлежится и всё пройдёт.

Когда уже поняли, что это точно ковид и дело плохо, его отвезли в город в больницу, где положили в реанимацию, но спасти не смогли. Его жена сейчас тоже в больнице с ковидом. Два сына займутся похоронами со стороны семьи, а также ВИФК и Федерация биатлона Санкт-Петербурга. Это очень грустно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.