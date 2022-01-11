«Не вовремя он ушёл». Максим Чудов — о смерти Анатолия Алябьева

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.
«Такое поколение, они всё самостоятельно пытаются выгрести. Закалка-то серьёзная. Выражаю соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Мне выпало счастье с ним общаться и пересекаться на спортивных мероприятиях. Он меня поддерживал, когда я только начинал, говорил: «Максим, у тебя всё получится! Ты очень целеустремлённый». Он мне запомнился порядочным человеком, профессионалом своего дела. Плеяда того поколения сделала большую работу, чтобы заложить фундамент в российском спорте.
С таких людей многие брали пример и поведения, и отношения к спорту, и порядочности. Анатолий Николаевич просто уникальная личность. Это утрата для российского спорта. От таких гуру нужно ежедневно что-то черпать. Понятно, есть уже новые методики, но базовые знания и огромный опыт исключать нельзя никогда. Не вовремя он ушёл», — приводит слова Чудова «Спорт-экспресс».
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