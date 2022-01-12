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Стина Нильссон ответила, поедет ли на Олимпиаду в Пекине в качестве резерва сборной Швеции

Стина Нильссон ответила, поедет ли на Олимпиаду в Пекине в качестве резерва сборной Швеции
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, оценила возможность своего участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) в роли резервного спортсмена.

«Мне всегда хочется соревноваться, но я с полным уважением отношусь к тем, кто сильнее на данный момент. На мой взгляд, на старт соревнований должен выходить лучший состав команды. В этом нет ничего нового, это правило сохранялось в моей среде в течение долгого времени. Если вы вошли в игру, вы должны соблюдать правила», — приводит слова Нильссон SVT.

В начале 2022 года появилась информация, что Нильссон включили в состав сборной Швеции на Олимпиаду. Однако позднее Менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо опроверг эту новость.

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