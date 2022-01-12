Доротея Вирер прокомментировала первую в текущем сезоне медаль на этапе Куба мира

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер прокомментировала первый в сезоне-2021/2022 личный подиум на Кубке мира. Вирер стала третьей в спринте на этапе КМ в Рупольдинге (Германия), не допустив ни одного промаха.

«Конечно, я очень довольна своей стрельбой. И, думаю, на трассе тоже получилось выступить неплохо. Хотела начать гонку быстро, но потом услышала от тренеров, что сильно отстаю от других девушек. Лёжка получилась очень хорошей, быстрой. Дальше мне, возможно, удалось прибавить ходом, внутренний голос говорил: «Хорошо, ты это можешь». На последнем круге это было особенно важно.

С середины августа меня преследовали проблемы со сном, я постоянно была уставшей. Конечно, это связано и с тем, что у меня было много встреч, тренировок. Я испытывала большой стресс, у меня в целом были проблемы со здоровьем. Если ты должен выступать, когда не готов на сто процентов, то приходится непросто, особенно с психологической точки зрения. К тому же многие девушки в этом сезоне выступают очень сильно, показывают высокий уровень, за подиум цепляются представительницы разных стран. Конечно, это очень интересно со стороны, но во время гонки — не особо.

Надеюсь, моя форма ещё улучшится в ближайшие недели. Но, конечно, нельзя забывать и о чистой стрельбе. На следующей неделе этап в Антхольце, и мы хотим провести хорошие гонки. Посмотрим, что получится», — сказала Вирер на пресс-конференции.