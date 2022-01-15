Норвегия лидирует в зачёте Кубка наций среди мужчин, Россия — третья

Сборная Норвегии по биатлону сохранила лидерство в зачёте Кубке наций. Норвежцы опережают идущих вторыми французов на сорок очков — 4308 и 4268 баллов соответственно. Команда России после победы в эстафете сократила отставание от лидеров. В её активе 4227 очков.
Напомним, в мужской эстафете этапа Кубка мира, проходящего в немецком Рупольдинге, первенствовала сборная России, за которую выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Один из лидеров российской команды Эдуард Латыпов по-прежнему находится на карантине в связи с положительным тестом на коронавирус.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 4308.
2. Франция – 4268.
3. Россия – 4227.
4. Германия – 4056.
5. Беларусь – 3657.
6. Швеция – 3627.
7. Украина – 3356.
8. Италия – 3322.
9. Австрия – 2855.
10. Чехия – 2732.
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