Россия лидирует после третьего этапа мужской эстафеты в Рупольдинге

Сегодня, 15 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит мужская эстафета. На третьем этапе за сборную России выступал Александр Логинов. На втором огневом рубеже он использовал два дополнительных патрона.

Логинов передал эстафету, находясь на первом месте. На четвёртом этапе за Россию выступит Максим Цветков. На втором месте идёт сборная Беларуси с отставанием в 0,2 сек.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими.