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Халили и Серохвостов взяли первые в карьере золотые медали на Кубке мира

Халили и Серохвостов взяли первые в карьере золотые медали на Кубке мира
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В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года.

В состав российской сборной входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Для Халили и Серохвостова это первые золотые медали на Кубке мира.

Второе место сегодня заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси. За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.

Россияне выиграли у немцев всего 7 секунд. На последнем круге Наврат приближался к Цветкову, но Максим сумел выстоять.

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