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«Близко к идеальному». Черезов оценил победу мужской сборной России в эстафете

«Близко к идеальному». Черезов оценил победу мужской сборной России в эстафете
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал победу российской сборной в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Поздравляю ребят, они большие молодцы! Каждый здорово провёл свой этап, здорово отработали на рубежах. Халили отстрелял без дополнительных патронов. Цветков сильно и уверенно провёл четвёртый этап, особенно спокойно показал себя на огневых рубежах. У него были сбои, взял не те палки, но со всем справился и собрался.

Сегодняшняя эстафета близка к идеальной. Ребята бились и в течение всей гонки шли впереди, справились психологически с давлением лидерства. Ребята подарили праздник, хоть гонка была и немного нервной на последнем круге — думаю, многие запереживали», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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