Халили: мы эмоциями здесь, не в Пекине, у нас ещё завтра гонка преследования

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.
«Пока нет особой радости, потому что функциональное состояние было не самое лучшее, и на трассе работалось довольно-таки тяжело, поэтому не совсем, может, удовлетворён своим этапом в этом плане. Без дополнительных патронов нужно с отрывом передавать первый этап.
Само собой, положительные эмоции перевешивают волнение. Мы эмоциями здесь, не в Пекине, у нас ещё завтра гонка преследования. Спасибо сервис-бригаде, лыжи сегодня у нас были на высоте. Это нам очень помогает», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
Второе место сегодня заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Беларуси. За немцев выступали Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. За белорусов — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.
- 15 января 2022
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