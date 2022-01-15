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А. Резцова: российских спортсменов оскорбляют дилетанты, не знающие, что такое биатлон

А. Резцова: российских спортсменов оскорбляют дилетанты, не знающие, что такое биатлон
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мыслями о критике в адрес биатлонистов сборной России.

«Неправильно, что биатлонисты читают ерунду в интернете. В основном россиян оскорбляют дилетанты, которые даже не знают, что такое биатлон. Ребята, не обращайте внимания на эту грязь. Спокойно готовьтесь к Олимпиаде. У вас всё получится! Я верю в это!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Отметим, сегодня в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Гонку выиграла сборная России, для которой эта победа стала первой за последние три года. В состав российской сборной в гонке вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

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