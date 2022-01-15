Латыпов: Лессер мне передал не только велосипед, но ещё и приставку

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, заразившийся коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе, рассказал, как расслабляется после тренировок на карантине и ещё раз поблагодарил немецкого коллегу Эрика Лессера за помощь.

«Хочу ещё раз поблагодарить Эрика Лессера – он мне передал не только свой велосипед, но ещё и приставку «Нинтендо Свитч», чтобы я мог немного отвлечься и разгрузиться психологически. Так что настроение у меня хорошее.

С Эриком мы достаточно давно знакомы, с тех пор как я бегаю на этапах Кубка мира. Мы познакомились благодаря тому, что они общаются с Антоном Бабиковым. Какого-то тесного общения у нас нет, потому что я не очень хорошо говорю на английском, но мы всегда здороваемся, поздравляем друг друга с хорошей гонкой, перебрасываемся какими-то фразами. Наверное, теперь я могу сказать, что у меня есть такой друг в Германии, и я рад, что такие люди есть в нашей биатлонной семье. Радует, что это было сделано искренне, от души. И я благодарен Лессеру за помощь», — рассказал Латыпов в интервью сайту Союза биатлонистов России.