Тарьей Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок

Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.

Серебро позволило Тарьею Бё выиграть «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок сезона-2021/2022. Отметим, что в «индивидуалке» на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде старший Бё также был вторым. Победителем тогда стал его соотечественник, Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт индивидуальных гонок

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 108.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 100.

3. Симон Детьё (Франция) — 86.

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 83.

5. Фабьен Клод (Франция) — 64.

6. Карим Халили (Россия) — 62.

7. Антон Бабиков (Россия) — 60.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) — 55.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 52.

10. Пол Шоммер (США) — 51...

20. Александр Логинов (Россия) — 36.

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 36...

28. Даниил Серохвостов (Россия) — 26...

47. Матвей Елисеев (Россия) — 11.