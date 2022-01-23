Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Норвегия опережает Россию на 6 очков

После сегодняшней мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце произошли изменения в зачёте эстафет. Норвегия оторвалась от России на шесть очков благодаря победе в эстафете. Их отрыв от сборной России теперь составляет шесть очков.

Также сборная Италии поднялась на позицию вверх, обойдя шведов в зачёте эстафет. Европейская команда стала в гонке восьмой, шведы — 17-ми. Отметим, что лидеры шведской команды пропускают этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 216.

2. Россия – 210.

3. Франция – 191.

4. Германия – 188.

5. Беларусь – 153.

6. Украина – 152.

7. Италия – 142.

8. Швеция – 134.

9. Швейцария – 129.

10. Канада – 124.