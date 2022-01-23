Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 7-й этап, Антхольц, мужчины, зачёт эстафетных гонок

Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Норвегия опережает Россию на 6 очков
Комментарии

После сегодняшней мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце произошли изменения в зачёте эстафет. Норвегия оторвалась от России на шесть очков благодаря победе в эстафете. Их отрыв от сборной России теперь составляет шесть очков.

Также сборная Италии поднялась на позицию вверх, обойдя шведов в зачёте эстафет. Европейская команда стала в гонке восьмой, шведы — 17-ми. Отметим, что лидеры шведской команды пропускают этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 216.
2. Россия – 210.
3. Франция – 191.
4. Германия – 188.
5. Беларусь – 153.
6. Украина – 152.
7. Италия – 142.
8. Швеция – 134.
9. Швейцария – 129.
10. Канада – 124.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022