Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Норвегия опережает Россию на 6 очков
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После сегодняшней мужской эстафеты в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце произошли изменения в зачёте эстафет. Норвегия оторвалась от России на шесть очков благодаря победе в эстафете. Их отрыв от сборной России теперь составляет шесть очков.
Также сборная Италии поднялась на позицию вверх, обойдя шведов в зачёте эстафет. Европейская команда стала в гонке восьмой, шведы — 17-ми. Отметим, что лидеры шведской команды пропускают этап Кубка мира в итальянском Антхольце.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет
1. Норвегия – 216.
2. Россия – 210.
3. Франция – 191.
4. Германия – 188.
5. Беларусь – 153.
6. Украина – 152.
7. Италия – 142.
8. Швеция – 134.
9. Швейцария – 129.
10. Канада – 124.
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